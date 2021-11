Tchad : le SYNES-UNABA appelle à la reprise des activités académiques ce 18 novembre

Dans un communiqué rendu public ce 17 novembre 2021 et signé de son secrétaire général adjoint, Hassane Goudja Izzadine, le bureau de la section du Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur de l’université Adam Barka d’Abéché (SYNES-UNABA), appelle ses militants à reprendre impérativement les activités académiques le jeudi 18 novembre 2021 à la première heure des cours.



Cette décision est prise à la suite du message de suspension du président de l’UNABA, obtenu du gouverneur de la province du Ouaddaï. Par ailleurs, le bureau demande à Mme le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, « à prendre ses responsabilités pour faire triompher la raison, car les enseignants-chercheurs de l’UNABA sont déterminés à faire entendre raison à ce président d’université qui se croit tout permis ».



Tout en demandant à ses militants de demeurer vigilants et mobilisés, « le bureau rappelle aux autorités locales qui ont manifesté leur soutien à l’égard des enseignants-chercheurs, de continuer à les appuyer afin que les différentes revendications puissent aboutir ».