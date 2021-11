Tchad : le SYPAPT se mobilise et vise la résilience de l'administration pénitentiaire

Ces assises extraordinaires sont instituées sous les thèmes : "éthique et déontologie professionnelle" et "bâtir la résilience de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale au Tchad".



Ali Moumine, président exécutif du SYPAPT, se dit persuadé que la refonte intégrale du SYPAPT à travers la perspective des activités réalisées et l'auto-évaluation des acquis leurs permettent de se projeter dans l'avenir et déboucher à un dynamisme efficient de leur structure.



"La stratégie de lutte s'inscrit dans l'égalité et l'objectivité débouchant sur une solution consensuelle parrainée par un dialogue", affirme Ali Moumine.



Le secrétaire général de l'UST, Gounou Vaïma, conseille à ses cadets de se respecter eux-mêmes pour que chacun défende son intérêt en respectant aussi les administration respectives.