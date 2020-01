Tchad : le Salon africain de l'agriculture aura lieu en avril 2020

La deuxième édition du Salon africain de l'agriculture (SAFAGRI) aura lieu en avril prochain au palais du 15 janvier à N'Djamena. L'annonce a été faite vendredi par la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Mme. Madjidian Padja Ruth, le secrétaire exécutif du CILSS, Dr. Djimet Adoum, et le président de la CCIAMA, Amir Adoudou Artine.



L'évènement sera placé sous le thème « les stratégies de financement des chaines de valeur et l’entrée en vigueur de la ZLECA ».



La ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, 1ère vice-présidente du comité de pilotage du SAFAGRI 2020, a expliqué que l’engagement du Tchad à abriter l'évènement et la dimension continentale dont il est revêtu, lui confrère une grande responsabilité puisqu’il s’agit de promouvoir et développer le secteur agro-pastoral et halieutique africain pour en faire un vecteur de croissance économique, sociale.



Il s’agit aussi de construire une industrie agricole capable de couvrir les besoins alimentaires du continent et de conquérir les marchés internationaux.