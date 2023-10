Tchad : le Schéma provincial d'aménagement du territoire (SPAT) du Salamat vulgarisé dans la sous-préfecture d'Am-Timan 

Mis en œuvre par un consortium piloté par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le projet "d'Appui au développement et à la mise en œuvre d'un modèle concerté et intégré de conservation du grand écosystème fonctionnel de Zakouma (GEFZ)'', vise globalement à contribuer à la conservation durable de la faune sauvage, de la biodiversité et autre patrimoine du Tchad au bénéfice de la population.





Lors de son mot de bienvenue, le chef de projet UICN, Ndomassal Néhémie, informe que les provinces du Salamat et du Guéra disposent chacune d'un Plan provincial de développement et même d'un Plan provincial d'aménagement du territoire (SPAT) pour le Salamat.





Mais qui ne prend pas suffisamment en compte la problématique de conservation de la biodiversité et le développement des nouvelles aires protégées en l'occurrence, la transformation de la réserve de faune de Siniaka Mina en Parc national à l'horizon 2021.





Représentant le préfet de Bahr-Azoum, le sous-préfet d'Am-Timan rurale, Haroun Egrei Erdi, prononçant son allocution, s'est réjoui de cet atelier qui permettra de faciliter la compréhension du SPAT aux parties prenantes au niveau de la base car, les actions prioritaires seront expliquées aux communautés pour l'appropriation de ce document de référence.





Au total, 70 participants parmi lesquels, des autorités administratives, chefs traditionnels, leaders religieux, ONGs, représentants de la société civile... ont participé à cet atelier. Une copie du SPAT est remise par le projet aux autorités administratives.