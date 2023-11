Tchad : le Sila se prépare pour le référendum constitutionnel avec une présentation clé

Le 21 novembre, le projet de Constitution a été présenté à la population de Sila, en présence des autorités administratives, civiles, militaires et religieuses.



La cheffe de mission, Mme Selgué Achta Aguidi, a souligné l'importance de cette caravane de présentation qui se déroule à travers toutes les provinces du Tchad. Elle a rappelé que cela s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une résolution clé du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) : l'adoption d'une nouvelle Constitution remplaçant la Charte de la transition révisée d'avril 2021, en octobre 2022.



Le Comité ad hoc, chargé d'élaborer l'avant-projet de Constitution, a soumis son travail pour avis juridique à la Cour suprême, et après examen, le projet de Constitution a été adopté en Conseil des ministres le 02 juin 2023, et pris en considération par le Conseil national de transition, le 29 juin 2023. Ce projet sera soumis à l'approbation populaire le 17 décembre 2023.



Le gouverneur Ismaïl Yamouda Djorbo a exhorté tous les citoyens à faire un choix éclairé et responsable lors du référendum, soulignant l'impact crucial de ce moment sur l'avenir du pays. Il a également appelé à une mobilisation accrue pour assurer le succès de ce processus essentiel pour le Tchad, un bastion de paix dans la sous-région.



Par ailleurs, il a exprimé sa gratitude au gouvernement pour avoir lancé cette initiative d'appropriation du projet de Constitution. Enfin, il a remercié Mme Aguidi et son équipe pour leur engagement à rejoindre Goz-Beida pour cette présentation.