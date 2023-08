Tchad : le Sultan de Dar-Sila à la rencontre des réfugiés soudanais

En ce début du mois d'août 2023, une visite significative a eu lieu dans la province du Sila. Sa Majesté le Sultan de Dar-Sila, Moustapha Seid Moustapha, a effectué une visite officielle du 8 au 9 août, se rendant au site de Zabout, situé à 70 km de Goz-Beïda, ainsi qu'au grand camp de réfugiés de Djabal, également à 7 km de Goz-Beïda.



Cette visite royale avait pour objectif principal de promouvoir la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et la paix dans la région, tout en offrant un message d'encouragement et d'espoir aux nouveaux réfugiés soudanais installés au Sila.



Lors de cette visite mémorable, Sa Majesté le Sultan de Dar-Sila a pris la parole devant les nouveaux réfugiés soudanais. Il les a invités chaleureusement à s'inspirer des anciens réfugiés qui ont su s'intégrer harmonieusement dans la culture de Dar-Sila et qui ont contribué à renforcer les liens entre les différentes communautés de la province. Il a souligné l'importance de préserver la cohésion sociale et de favoriser la cohabitation pacifique avec les autochtones de la région.



Le Sultan a également lancé un appel vibrant en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Il a rappelé que ces valeurs sont essentielles pour bâtir un avenir stable et prospère pour tous, indépendamment des origines ou des circonstances.