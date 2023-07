Tchad : le Sultan du Ouaddaï appelle au respect des couloirs de transhumance pour éviter les conflits

Certains cultivateurs achètent illégalement des terres (couloirs de transhumance ou zones de stationnement) auprès de personnes malintentionnées, ce qui crée des conflits. Le Sultan a appelé ces individus à cesser cette pratique, qui entraîne des pertes humaines, et à œuvrer en faveur de la paix, de la cohabitation pacifique et de la cohésion sociale pour une paix durable dans la région du Ouaddaï.



Selon lui, les éleveurs et les agriculteurs doivent prendre conscience de cette situation et s'entendre afin d'éviter les problèmes et de respecter la hiérarchie.



En ce qui concerne l'abondance des pluies, le Sultan Cherif Abdelhadi Mahadi a lancé un appel au Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Ouaddaï, les invitant à organiser des séances de prières, de lectures du Saint Coran et des sacrifices afin que la saison des pluies se déroule favorablement.



Le Sultan n'a pas non plus oublié la question de l'assistance aux réfugiés soudanais à l'est du Tchad. Il a appelé l'ensemble de la population à contribuer davantage pour soutenir nos frères soudanais dans l'est du pays.



Dans son discours, le Sultan, en tant que plus haut responsable de la chefferie traditionnelle du Ouaddaï, a exprimé sa gratitude envers les autorités du pays pour le maintien de la paix et de la sécurité au Tchad.