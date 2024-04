Tchad : le Sultanat du Dar Ouaddaï réfute les accusations infondées concernant le complexe Darasalam

Devant les médias locaux, le directeur de cabinet a souligné que le sultanat du Dar Ouaddaï, en collaboration étroite avec les autorités administratives provinciales, suit attentivement la situation du complexe Darasalam dans le but de parvenir à une résolution définitive et satisfaisante dans un futur proche.



Dans cette optique, le sultanat du Dar Ouaddaï, via son cabinet, exhorte les jeunes résidants tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger à ne pas se laisser influencer par les discours provocateurs relayés sur les réseaux sociaux par des sources anonymes. Ces dernières visent à semer le trouble et le désordre afin de déstabiliser la province et ses instances administratives. Le sultanat appelle donc toute la population à promouvoir activement le message de paix et à soutenir l'unité, en collaboration avec les autorités provinciales qui s'efforcent de trouver une solution durable à cette affaire.