Tchad : le Syndicat des agents du trésor et de la comptabilité publique a un nouveau bureau

Selon le nouveau président, leurs activités se focaliseront autour de quatre axes : l'applicabilité des textes régissant la direction générale du trésor et de la comptabilité publique, l'exigence de meilleures conditions de travail, voire l'arrêt des nominations fantaisistes et médiocres ne correspondant pas aux textes en vigueur, la formation et ou renforcement des capacités des agents et l'amélioration des méthodes de travail (mettre plus à l'aise le personnel dans ses tâches quotidiennes).



Le président du syndicat national des finances du Tchad, Nalalta Félix, conseille le nouveau bureau de s'armer de courage, d'abnégation et de franche collaboration avec la base pour arriver au résultat escompté.



Abakar Ben Dogo, président sortant, rappelle que la lutte syndicale a beaucoup d'embûche. Il préconise de faire preuve de courage et de prioriser le dialogue.