Tchad : le Syndicat des motos-taxis soutient les efforts des autorités pour lutter contre le vol des taxis

Suite au communiqué du directeur général de la Police nationale, alertant les conducteurs de motos-taxis sur un nouveau mode opératoire de vol, le Syndicat national des motos-taxis du Tchad (SNMT) exprime son soutien total aux efforts des autorités pour lutter contre ce fléau.



Le Syndicat informe, par la voix de son président Ibrahima Mahamat Yousouf, qu'il s'engage, avec l'ensemble de ses membres, à mener une vaste campagne de sensibilisation dans tous les carrefours et lieux de rassemblement des motos-taxis à travers le pays, afin de renforcer la vigilance des conducteurs et prévenir ces actes criminels.



Le SNMT encourage tous les conducteurs de motos-taxis à faire preuve de prudence, à refuser toute location suspecte, et à collaborer étroitement avec les forces de l'ordre pour endiguer cette nouvelle forme de vol.