Tchad : « le Tchad a été victime d’une attaque barbare et lâche » (Idriss Youssouf Boy)

« Dans la nuit du 8 janvier 2025, le Tchad a été victime d’une attaque barbare et lâche. L’assaut contre la présidence de la République, symbole de la souveraineté nationale et pilier de la stabilité de notre État, s’est soldé par un cuisant échec.



En effet, nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité ont très vite pris le contrôle de la situation, en neutralisant complètement les assaillants dans un laps de temps.



Cette victoire, une fois de plus, nous invite à rendre un hommage appuyé et mérité aux Forces de Défense et de Sécurité. Car, celles-ci en accomplissant leur travail avec courage, abnégation et sacrifices, méritent notre reconnaissance et celle de toute la nation tchadienne. Bravo à elles.



Dans le même temps, nous rendons également un hommage appuyé et mérité au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l’État et chef suprême des Armées. La sécurité du Tchad et des Tchadiens, constitue pour lui, la priorité des priorités, sans laquelle, rien ne peut marcher. Son leadership éclairé et sa vision d’un Tchad fort et uni, nous valent aujourd’hui, un État sûr et en paix. »



Telle est la déclaration faite par Idriss Youssouf Boy sur sa page Facebook, à la suite de la récente attaque perpétrée contre la présidence de la République du Tchad.