Tchad : « le Tchad est convalescent et il y a de bons médecins » (Deuba Rodrigue Tchokke)

À l'issue des assises du Dialogue national inclusif et souverain, notamment celles du groupe traitant des thématiques ayant trait à la forme de l'État et à la Constitution, le président de l'AJDR, Deuba Rodrigue Tchokke, a relevé certaines choses.



En effet, il a déploré la réaction des aînés qui ont tué le pays et qui veulent absolument assister à son enterrement. « Le pays n'est pas mort », dit-il. « Le Tchad est convalescent et il y a des bons médecins qui veulent réveiller ce pays. Nous allons le faire. Calmez-vous chers aînés », a-t-il poursuivi.



À propos de la forme de l'État, Deuba Rodrigue Tchokke, a relevé qu'il faut reconnaître que la forme actuelle de l'État, héritée de la colonisation, est inadaptée. Or, il faut des institutions fortes, au lieu des hommes forts pour assurer une bonne gouvernance politique, économique, comme l'a relevé le président Barack Obama lors de sa visite en Afrique.



Dans le cadre de la refondation du Dialogue national inclusif, il a indiqué que les gouvernants actuels doivent nécessairement tirer des leçons des échecs de leur mode de gouvernance actuelle, marquée par la corruption, le clientélisme, l’absence du pouvoir réel accordé aux collectivités et la représentativité.



Concernant la gestion des affaires du pays, il y a un manque de justice, et une mauvaise répartition des ressources, a martelé Deuba Rodrigue Tchokke. Pour ce dernier, les ligues tchadiennes doivent accompagner le processus de refondation du Tchad qui implique nécessairement de revoir la forme actuelle de l’État, celle adoptée à la conférence nationale souveraine de 1993.



Pour lui, on peut aujourd'hui suggérer fortement l'expérimentation de la fédération pour une nouvelle gouvernance politique et économique. A cet effet, il faut vaincre la peur de ceux qui pensent que la fédération pourrait déboucher vers une cession. Si un grand pays comme le Nigeria a pu résoudre le problème de la crise en optant pour la fédération, il faut aussi essayer cela au Tchad.



En 5 ans s’il y a un échec, l'on reviendra évaluer les précautions. Et si l'élite ne parvient pas à trancher lors du Dialogue national inclusif, il faut soumettre cela à un référendum, estime Deuba Rodrigue Tchokke.