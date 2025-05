Tchad : Les Élus MPS du Borkou S'Engagent pour un Agenda d'Action Concerté

Une dizaine de sujets cruciaux figurent à l'ordre du jour de ces discussions. L'élément central est la volonté des acteurs de la province de collaborer étroitement avec un ministre issu du Borkou sur des questions fondamentales telles que la promotion d'une "cohabitation pacifique et le progrès économique, en parfaite adéquation avec le programme politique" du Président de la République.





Parmi les préoccupations majeures figurent l'appropriation et la mise en œuvre des "12 chantiers en 100 actions" initiés par le Président. Une autre priorité "absolue" est la question de la décentralisation et de ses enjeux complexes. Les élus sont convaincus qu'une compréhension approfondie et une maîtrise efficace de ce mode de gouvernance permettront de maximiser ses bénéfices pour la province.





La rencontre prévoit également la mise en place d'un mécanisme rigoureux de suivi et d'évaluation des projets de développement entrepris dans la province. Pour atteindre cet objectif, une fédération des efforts est jugée nécessaire, notamment pour "nommer des administrateurs qualifiés" aux postes clés de la région.





Enfin, les discussions aborderont des thèmes essentiels tels que la sensibilisation de la population à la cohabitation pacifique, le renforcement du respect de l'autorité de l'État, la promotion de la solidarité entre les élus locaux et leur implication active dans l'amélioration de la sécurité au sein de la province du Borkou.