Tchad : Engagement pour la gestion Durable du Bassin du Niger

Cette rencontre cruciale permet d'évaluer les résultats concrets obtenus au cours des huit dernières années, de tirer des enseignements précieux des succès et des défis rencontrés, notamment dans le domaine complexe de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Le rapport d'évaluation mettra en lumière les avancées significatives ainsi que les obstacles qui ont pu entraver la pleine réalisation des objectifs.





S'appuyant sur cette évaluation rigoureuse, le nouveau plan stratégique pour la période 2025-2033 ambitionne de consolider les actions entreprises précédemment tout en intégrant des stratégies novatrices pour répondre efficacement aux défis environnementaux et sociaux en constante évolution. Un accent particulier sera mis sur la durabilité à long terme des ressources en eau, la protection de l'écosystème fragile du bassin du Niger et l'amélioration tangible des conditions de vie des populations qui dépendent de ces ressources vitales. La participation active du Tchad à cet atelier témoigne de son engagement continu envers une gestion concertée et durable du bassin du Niger, une ressource partagée essentielle pour la région.