Tchad : Le 5ème rapport sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes examiné à Genève

Au cours de cette session, le 5ème rapport périodique du Tchad a été soumis à un examen approfondi par le Comité. Ce rapport détaille les efforts déployés par le gouvernement tchadien pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention sur l'Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l'Égard des Femmes. D'autres États parties, tels que l'Afghanistan, le Botswana, l'Irlande, le Mexique, Saint-Marin et la Thaïlande, ont également vu leurs rapports examinés.





Le ministre a rappelé que la Convention, un instrument juridique international adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1979 et entré en vigueur en 1981, a été ratifiée par le Tchad en 1995. Le pays avait déjà soumis son rapport initial et quatre rapports périodiques cumulés en 2010, examinés en 2011. Le 5ème rapport, spécifiquement examiné le 26 juin 2025, est une réponse directe aux recommandations issues du rapport cumulé de 2021.





Il a été élaboré et validé par le Comité Interministériel de Suivi des Instruments Internationaux en matière des Droits de l'Homme et de Rédaction des Rapports dus aux Organes de Traités, avant d'être transmis au Comité via le ministère des Affaires étrangères.





Bien que des progrès aient été accomplis, notamment avec l'adoption de plusieurs lois importantes, le ministre a reconnu que des défis majeurs demeurent. Les recommandations issues de l'examen de ce 5ème rapport feront l'objet d'une large vulgarisation. L'objectif est d'impliquer activement les autorités traditionnelles et religieuses dans la politique du gouvernement visant à l'autonomisation des femmes et des filles tchadiennes.