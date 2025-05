Burkina Faso : Le Capitaine Traoré rencontre des étudiants Africains en Russie et évoque la coopération éducative

S'adressant aux étudiants de l'Université de Technologie Chimique Dmitri-Mendeleïev, il a souligné l'importance de la coopération scientifique et éducative entre le Burkina Faso et la Russie. « Le Burkina Faso mettra l'accent sur les domaines scientifiques et éducatifs dans ses relations avec la Russie », a-t-il déclaré.





Le Capitaine Traoré a également révélé que des discussions étaient en cours concernant l'ouverture de succursales d'universités russes au Burkina Faso, une initiative visant à renforcer les capacités éducatives du pays et à favoriser les échanges académiques entre les deux nations.