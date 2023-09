Tchad : le "Tournoi Guelbe" favorise l'unité et le progrès chez les jeunes de la Nya

Ce tournoi, organisé par l'Association des Jeunes de la Nya, n'était pas seulement une question de spectacle sportif, mais aussi une opportunité de promouvoir l'unité et d'encourager l'esprit communautaire parmi les jeunes de la région. Le président de l'Association, Djeguelbe Francklin, a exprimé sa gratitude envers les autorités aux différents niveaux pour leur soutien essentiel à la réussite de l'événement. Il a également saisi l'occasion pour sensibiliser les participants à diverses problématiques, notamment les dangers de l'alcoolisme, du tabagisme et les vols de câbles électriques à Miandoum, Kome et Bébédjia. Il a souligné son engagement à organiser d'autres activités visant à améliorer les conditions de vie dans la Nya.



La cérémonie de clôture du tournoi a été honorée par la présence de Sougui Daoussa Dicko, Secrétaire général du département et représentant du préfet de la Nya. Dans son discours, M. Dicko a exhorté les jeunes à renoncer aux comportements néfastes, tels que la consommation excessive d'alcool et d'autres substances nocives pour leur santé, tout en prônant la non-violence. Il a encouragé les jeunes à s'engager activement dans la construction d'une société plus solidaire, inclusive et durable, conformément à la vision des plus hautes autorités du pays.



M. Dicko a souligné l'importance de l'unité et de la coopération pour bâtir un avenir meilleur pour tous les Tchadiens, rappelant que c'est en unissant leurs forces que le pays peut progresser.



Ce tournoi s'inscrit dans le cadre des efforts de sensibilisation des jeunes et illustre un modèle de développement local où l'engagement citoyen se conjugue pour créer un avenir prometteur. L'équipe de Mbikou s'est distinguée en remportant la finale contre l'équipe de Bébédjia sur un score de 3 buts à 2. La cérémonie de remise des prix a marqué la conclusion réussie de cet événement.