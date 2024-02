Tchad : le Tournoi des Organes de Presse a débuté

L'Agence TchadSport a organisé ce mardi 13 février 2024, au stade de Paris-Congo, la cérémonie du lancement officiel du Tournoi des Organes de Presse (TOP) baptisé Gamara Bakoumi.



Placé sous le thème, ‹‹ la presse tchadienne par le football au cœur de l'unité nationale ››, le Tournoi des Organes de Presse a été lancé en ce jour 13 février qui marque la journée internationale de la Radio, a pour but de permettre à tous les journalistes des presses privée et publique de cohabiter.



La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Communication, Abderamane Koulamallah qui a donné personnellement le coup d'envoi.



Ce tournoi permettra aux hommes de médias qui sont d'habitude occupés 7 jours sur 7, de se divertir et de se relaxer. Le ministre de la Communication, s’est dit très heureux pour avoir donné le coup d'envoi de ce tournoi convivial, et il ajoute ensuite que n'eut été son indisponibilité, il serait lui-même sur le terrain.



Il faut noter que le match d'ouverture a opposé l'ONAMA aux radios privées, et s'est soldé par 7 buts à 0 en faveur de l'ONAMA.