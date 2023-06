Tchad : le baccalauréat débute avec détermination et engagement à Laï, Abéché, Bébédjia et Sarh

Dans la province du Moyen-Chari, le gouverneur Ousmane Brahim Djouma a lancé les épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique. Sous une pluie battante, 4435 candidats de toutes les séries composent depuis ce matin dans toute la province. La secrétaire générale de l'Académie du Sud-est, Mme Line Livorice Neloum, a souligné les bons résultats de la province l'année précédente et espère que les candidats donneront le meilleur d'eux-mêmes cette année pour améliorer les performances éducatives du Moyen-Chari au niveau national. Le recteur de l'Académie du Sud-est, Professeur Mbaïlao Mbaïguinam, a encouragé les candidats à travailler avec sérénité et honnêteté. Le gouverneur a également exhorté les candidats à travailler dur, à ne pas paniquer face aux sujets et à faire en sorte que la province du Moyen-Chari puisse se hisser à la première place lors des résultats définitifs.



Cette première journée d'épreuves a vu 122 candidats de la série D et 14 de la série C composer les épreuves de français et de philosophie. Le mardi 20 juin 2023, ce seront 575 candidats de la série A4 qui composeront les épreuves.



Le baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique de juin 2023 est donc bel et bien lancé, marquant une étape importante pour les candidats tchadiens qui aspirent à poursuivre leurs études supérieures.



Éric Guedi, Hambali Nassour, Reouhoudou Innocent, Elwood Dk