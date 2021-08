Tchad : le barreau facilite l’accès équitable à la justice

Dans les provinces du Moyen-Chari et du Mandoul, le barreau du Tchad entend faciliter l’accès équitable de tout citoyen à la justice et à la protection des droits des personnes vulnérables. C’est ainsi qu’il a lancé le 10 août 2021 à Sarh, les activités d’assistance juridique et judiciaire gratuite aux détenus et victimes des violences basées sur le genre, au centre Beyadji à Kassaï. C’est le bâtonnier, président du conseil de l’Ordre des avocats du Tchad, Me Ndjeradi Laguerre Dionro, qui a présidé la cérémonie de lancement de ce projet qui a bénéficié de l’appui financier et technique du Programme des Nations Unies pour le Développement (PUNUD), dans le cadre du renforcement des institutions de la chaîne pénale au Tchad.



Pour Me Madji Laouro Lucas, secrétaire général des jeunes avocats du Tchad, par ailleurs point focal de ce projet basé à Sarh, cette activité du barreau du Tchad a pour mission de faciliter l’accès équitable de tout citoyen à la justice et à la protection des droits des personnes vulnérables. Ce projet, poursuit Me Laouro, s’intensifie plus au profit des détenus victimes des violences basées sur le genre dans le ressors de la Cour d’Appel de Sarh.



Il exhorte les responsables des services pénitenciers, les organisations de la société civile, et les officiers de la Police judiciaire, à s’impliquer pour la bonne marche de la justice au Tchad, particulièrement dans les zones de responsabilités de la Cour d’Appel de Sarh. Lançant les activités de ce projet, le bâtonnier, président du Conseil de l’Ordre des Avocats du Tchad, Me Ndjeradi Laguerre Dionro, définit d’abotd les violences basées sur le genre, avant de situer la vision de la mission du barreau à travers ce projet.

Aussi, indique-t-il que cette activité est centrée essentiellement sur les violences basées sur le genre pour faciliter les difficultés des victimes. Me Ndjeradi Laguerre Dionro rappelle que ce programme est un appui du PNUD afin de répondre aux besoins d’accès à la justice de tous, et surtout des personnes vulnérables. Il appelle ses confrères à plus de dynamisme pour la réalisation de ce projet.