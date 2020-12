Tchad : le bilan monte à deux morts et 10 blessés suite à des violences au Sila

Le bilan monte à deux morts et 10 blessés suite à un conflit intercommunautaire survenu hier, mercredi 23 décembre à Kodomoro, un village situé dans le département de Koukou-Angarana, à 45 Km de Goz Beida et 85 Km de Koukou, dans la province de Sila.



Les blessés ont été admis ce matin à l'hôpital provincial de Goz Beida.



Les forces de sécurité et les autorités administratives sont mobilisées depuis hier pour ramener le calme dans la zone. La situation est actuellement stable.