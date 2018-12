Tchad : le blocus levé sur 271 camions immobilisés à Toukra

271 camions qui avaient été immobilisés à Toukra durant deux mois suite à une mésentente entre la douane tchadienne et des transporteurs camerounais et tchadiens, ont été libérés avant-hier. Les différentes parties sont parvenues à un accord qui a permis de lever le blocus.



"Nous avons négocié et l'Etat tchadien a pris sa part de responsabilité. Toutes les conditions qui avaient été posées par l'ensemble des transporteurs des deux pays ont été acceptables et acceptées", a relevé le coordonnateur général du BGFT Cameroun, El-Hadj Oumarou.



"Nous n'avons aucun intérêt à ce que cette marchandise soit bloquée. Notre économie depuis un certain temps est en arrêt et tout le monde souffre", a expliqué Barkai Tchou Mahamat, président de l'UNATRANS.



La directrice générale adjointe du bureau national de fret tchadien, Rayhana Adam Saleh a remercié "fortement les parties pour leur dévouement et leur application pour l'amélioration de la situation".



Les pertes financières liées à ces blocages sont estimées à plusieurs dizaines de millions de Francs CFA. Des dispositions ont été prises pour éviter de nouveaux blocages.