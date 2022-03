Tchad : le bon usage d'Internet vulgarisé aux élèves de Mao

Le centre de ressources numériques de Mao sensibilise les élèves de la ville sur le bon usage d'Internet. Une conférence a eu lieu ce 25 mars en présence du formateur du centre Ali Meita Moustapha et du superviseur du centre Ndilkouaro Bendoloum Serge.



La conférence a été présentée par Djidda Mahamat Oumar et Ali Meita Moustapha, appuyés des facilitateurs Bougar Ahmat Mahamat et Ali Djarma. Le thème choisi est l'utilisation d'Internet chez les élèves. L'importance d'un bon usage, les côtés positifs et négatifs ont été abordés.



Au cours de cette discussion, des questions ont été posées par les élèves. Ils se sont dit heureux et reconnaissants pour ce débat.



Le présentateur Djidda Mahamat Oumar a donné des conseils et orientations aux élèves pour un bon usage d'Internet, mettant en garde contre les insultes et recommandant la consultation des pages tchadiennes qu'il juge sûres.