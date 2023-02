Tchad : le budget de la défense en hausse de 245%, celui de l’enseignement en baisse en 2023

La loi de finances de 2023 au Tchad a suscité de nombreuses réactions, notamment en raison de l'importante augmentation des dépenses pour le ministère des Armées, des Anciens combattants et des Victimes de guerre, au détriment de l'Education nationale et de la Formation civique.



Selon les chiffres de répartition des dépenses de personnel par ministère, le budget du ministère des Armées a augmenté de 245% entre 2022 et 2023, alors que celui de l'Education nationale et de la Formation civique a diminué de 18%.



En termes de dépenses de biens et services, le ministère des Armées a vu une diminution de 42% de son budget, alors que le ministère de l'Education a connu une réduction de 10%. Les transferts et subventions destinés au ministère des Armées ont augmenté de 6%, tandis que ceux destinés à l'Education ont diminué de 17%.



Ces chiffres suscitent des interrogations sur les priorités du gouvernement tchadien, surtout que le système éducatif du pays est en grande difficulté.



Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Tom Erdimi, le Centre national des œuvres universitaires (CNOU) absorbe 60% du budget du ministère, et le ministère n'a pas de budget à proprement parler. L'éducation est un facteur clé de développement pour un pays, comme l'a souligné Nelson Mandela : « l’éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde ».



Les puissances mondiales d'aujourd'hui ont misé sur leur système éducatif pour devenir ce qu'elles sont, à l'exemple de la Corée du Sud, qui est devenue un leader mondial de la technologie, grâce à son investissement dans l'éducation.



Il serait judicieux pour le Tchad de suivre cet exemple, plutôt que de privilégier les dépenses militaires, au détriment de l'éducation. Certaines organisations internationales, comme l'UNESCO et l'Union Européenne, recommandent que les gouvernements consacrent une part importante de leur budget à l'éducation.



Selon l'UNESCO, les gouvernements devraient consacrer au moins 6% de leur PIB à l'éducation, tandis que l'Union Européenne recommande que les États membres consacrent au moins 4% de leur PIB à l'éducation.