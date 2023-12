Tchad : le bureau de soutien ​"La sagesse" relance sa mission de sensibilisation au Hadjer Lamis

Après avoir expliqué la nouvelle forme constitutionnelle à la population respective, la cheffe de mission a mis l'accent sur la promotion des droits des femmes. Elle a souligné que cette nouvelle charte permettrait aux femmes tchadiennes de réaffirmer leurs droits essentiels en renforçant leur dignité, en mettant fin aux mutilations génitales et aux mariages précoces.



Elle a également précisé que les collectivités autonomes auraient des compétences exclusives et partagées avec l'État. Ce système signifie qu'aucune collectivité autonome ne pourra exercer de tutelle sur une autre. En d'autres termes, l'État assurera la tutelle des collectivités, et chaque chef d'unité administrative déconcentrée sera chargé de défendre les intérêts nationaux, a conclu Koubra Hissein Itno.