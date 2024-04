Tchad : le bureau de soutien 'Kadaye Espoir' se mobilise pour la victoire de Mahamat Idriss Déby

Formé pour soutenir le candidat de la coalition "Tchad Uni", Mahamat Idriss Déby Itno, le bureau "Kadaye Espoir" a procédé à l'installation de ses membres et à la proclamation solennelle de ses activités. Le nom "Kadaye", qui signifie "pirogue" en local, symbolise le premier moyen de navigation sur le Lac Tchad et illustre l'ambition du bureau de naviguer vers la "terre promise" de la stabilité du pays.



Le président d'honneur, Abdoulaye Mbodou Mbami, a souligné que Kadaye Espoir envisage une campagne de proximité, allant de porte en porte et de ferrique en ferrique, pour mobiliser les électeurs et assurer une victoire dès le premier tour pour leur candidat.



Adam Mbodou Abakar, le coordinateur national, a exprimé sa satisfaction quant à l'engagement et la détermination manifestés par l'affluence à cette cérémonie d'installation. Il a saisi cette opportunité pour appeler la jeunesse tchadienne à se joindre à eux dans une campagne électorale exemplaire.