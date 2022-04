Tchad : le cabinet MMMJE pour une stabilité dans les foyers

L'initiative de la Tchado-canadienne Hingfené Béatrice, a ouvert ses portes le 22 mars 2022, avec comme point d'honneur, la stabilité dans les foyers, l'éducation des femmes à la soumission vis-à-vis de leurs maris et l'émergence d'une classe d'hommes attachés à leurs épouses, afin de réduire le phénomène des divorces dans la société tchadienne.



C'est dans le 6ème arrondissement de N'djamena, non loin du siège de Sils, en face de l'établissement scolaire Holy flamme, que le cabinet « Mon mariage, mon jardin d'Eden » (MMMJE) a ouvert ses locaux. Au quotidien, le cabinet d'accompagnement et de conseils pour les familles forme et accompagne les futurs époux, afin de bâtir des foyers stables.



Par ailleurs, le cabinet œuvre dans la formation à l'entrepreneuriat féminin afin d'apprendre aux femmes à ne pas seulement attendre de leurs maris, mais aussi à les aider pour un meilleur équilibre et un épanouissement de la structure familiale. Sur les raisons qui l'ont emmené à créer ce cabinet, Hingfené Béatrice indique : « c'est à partir d'un constat que j'ai ouvert ce cabinet d'accompagnement et conseils familiaux. Il n'en existait même pas un seul dans tout le Tchad. Il était nécessaire pour moi d'en créer un ».



Les objectifs de MMMJE sont précis et se déclinent en deux points principaux, que souligne sa promotrice : « d'abord développer le leadership des femmes, impacter cette génération pour qu'elle puisse avoir la capacité de faire les choses sans attendre les parents ou l'Etat ». Hingfené Béatrice assure avoir puisé dans sa culture chrétienne, des motifs d'inspiration afin d'asseoir son cabinet.

« Je me suis basée sur le leadership de Dieu le créateur de toutes choses, qui à partir de rien, a réussi à créer des choses au fil du temps. De même, il n’y avait pas un seul cabinet d'accompagnement et de conseils familiaux au Tchad, j'ai pu en ouvrir un afin d'accompagner les couples, aider les familles à se stabiliser car la société dépend de la stabilité des familles ».



En plus du cabinet qu’elle dirige, Hingfené Béatrice est aussi un auteur prolifique avec à son compte plusieurs livres notamment : La sexualité selon le désir de Dieu, Le pouvoir de la soumission dans le mariage, 200 proclamations sur la famille, Guide de prières pour mon époux et La Puissance du service.

Elle annonce dans un avenir proche, une tournée dans les provinces et les grandes villes du Tchad dans l'optique « de former les femmes sur différents thématiques ».