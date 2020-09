Tchad : le cabinet de la Présidence s'ouvre aux suggestions des citoyens

"L’évolution moyenne annuelle du nombre d’utilisateurs internet présente une tendance positive depuis plusieurs années. De 2015 à 2019, le nombre d’utilisateurs internet a augmenté de 14,1% annuellement jusqu’à atteindre 2,2 millions", révèle le dernier rapport annuel de l'Observatoire du marché des télécoms de l'ARCEP, consulté par Alwihda Info.



Si l'usage de l'outil Internet est régulièrement décrié au Tchad à cause des messages à caractère haineux et injurieux qui mettent à mal la cohésion, il est aussi un espace où de nombreux citoyens de l'intérieur et de la diaspora font élever le débat au sein de la société, en mettant en avant de nombreuses propositions et suggestions pour faire avancer le pays et contribuer au développement.



Cette nouvelle rubrique peut être un signe d'ouverture -si les suggestions sont prises en compte- et d'un effort de rapprochement avec le citoyen, sachant qu'au Tchad, même la critique constructive est souvent mal vue et suscite la répulsion.