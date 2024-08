Tchad : le calendrier académique de l’enseignement supérieur est connu

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle a signé le 22 août dernier, l’arrêté portant publication du calendrier académique des Etablissements d'enseignement supérieur. Pour la deuxième année consécutive, les cours démarreront le 1er octobre 2024 et s'achèveront le 30 juin 2025.



Dans cet arrêté, sont considérées comme activités académiques : les enseignements, formations et apprentissages ; les évaluations continues et les synthèses ou examens finaux ; les soutenances des travaux divers éventuellement (rapports de stage, mémoires académiques ou professionnels, …).



L'année académique sus-évoquée est subdivisée en deux semestres entrecoupés de périodes d'interruption des enseignements. Par ailleurs, les dates de déroulement de ces examens et concours seront fixées et communiquées par des textes particuliers.