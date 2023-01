Tchad : le calendrier des examens et concours pour l'année scolaire 2022-2023 fixé

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Promotion Civique, M. Moussa Kadam, et le Ministre de la Formation Professionnelle, des Métiers et de la Microfinance, M. Ousmane Moussa Mahamat, ont signé conjointement un arrêté fixant le calendrier des examens et concours pour l'année scolaire 2022-2023. Cette décision vise à organiser efficacement les différents cycles et filières d'enseignement technique et de formation professionnelle.



Les concours d'entrée dans les différents cycles et filières d'enseignement technique et de la formation professionnelle (2nde AB, BT, BI, 1ère année de BEP et CFTP) auront lieu le 3 juin 2023. Le Brevet de l'Enseignement Fondamental (BEF) se déroulera quant à lui du 4 au 14 juin 2023. Les examens du Brevet de Technicien (BT) et du Brevet de Fin de Formation Technique et Professionnelle (DFFTP) sont prévus les 14 et 15 juillet 2023.



Ce calendrier fixe les dates des examens et concours pour l'année scolaire en cours, permettant ainsi aux élèves et aux étudiants de se préparer efficacement et de planifier leur année scolaire.