Tchad : le calendrier des inscriptions à la faculté des sciences de la santé humaine est connu

Selon un communiqué du directeur de la scolarité et des examens, en date de ce jour, il est porté à la connaissance des bacheliers ayant obtenu l'admission en première année à travers la plateforme, ceux admis aux concours de la Faculté des Sciences de la Santé Humaine (cycle long et cycle court), et les anciens étudiants de l'Université de N'Djamena que le calendrier des inscriptions et réinscriptions au titre de l'année académique 2023-2024 se présente comme suit :



- Du vendredi 29 septembre au jeudi 19 novembre 2023 : inscriptions des nouveaux étudiants.



- Du lundi 23 octobre au mercredi 22 novembre 2023 : réinscriptions des anciens étudiants.



Il faut rappeler que le calendrier concerne également ceux admis à s'inscrire en régime spécial.