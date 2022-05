TCHAD Tchad : le calendrier météorologique agro-hydro-climatique est connu

24 Mai 2022



L'Agence Nationale de la Météorologie (ANAM) a rendu public le bulletin spécial des caractéristiques agro-hydro-climatiques de juin juillet août et de juillet août septembre.

Ce calendrier donne une vision globale favorable dans les zones agricoles en cette saison des pluies 2022. La prévision saisonnière est basée sur la corrélation entre les températures de la surface des mers sur le Pacifique, l'Atlantique, et également celle de la Méditerranée et de l'Océan indien.



Selon l'explication du directeur d’exploitation des applications météorologiques Idriss Abdallah Hassan, « le multi modèle européen (ECMWF) prévoit sur le Pacifique un refroidissement persistant et continu au niveau équatorial. Au niveau de l'Atlantique nord et sud, c'est un réchauffement alors qu'au Golfe de Guinée c'est une situation neutre à un refroidissement.



Sur le l'océan Pacifique, les conditions de refroidissement ont évolué à partir d'avril et persisteront jusqu'en octobre. C'est à dire une persistance de la situation de refroidissement d'où le phénomène de Nina. Et sur la l'Atlantique nord et sud, c'est une situation de réchauffement tandis qu'au Golfe de Guinée, on aura faire à une condition neutre à refroidissement. Tous les modèles présentent une situation similaire. Vu toutes ces données observées et celles prévues, sur le Pacifique et l'Atlantique, l'on s'attend à une situation pluviométrique globalement positive en 2022, indique le directeur.



Prévision de juin juillet août

Selon le bulletin spécial de la météo, des précipitations excédentaires de (45%) seraient attendues sur la zone soudano-sahélienne du pays. Dans le sud-ouest du Tchad des précipitations normales à tendance excédentaire sont probables.



Prévision de juillet août septembre

Dans cette période de la saison, des cumuls des précipitations normales à tendance excédentaire, pourraient être enregistrés sur l'ensemble de la zone agricole du Tchad. Durant la saison des pluies 2022, un démarrage précoce par rapport à l'année 1991-2020 est prévu dans toute la bande sahélienne à savoir : le Lac, le Kanem, le Bar el Gazal, le Batha, le Ouaddaï, le wadi Fira et le nord du Guera. Tandis qu'un début de saison normal, mais tardif, est probable dans toute la zone soudanienne et soudano sahélienne. Il s'agit des deux Logone, les deux Mayo Kebbi, la Tandjile, le Mandoul, le Moyen Chari, le Salamat le Guéra, le Sila, le Chari Baguirmi, la ville de N'djamena, et le Hadjar Lamis.



Les séquences de saison sèche en début et fin de la saison des pluies 2022

Des séquences sèches de courte durées sont prévues à l'Ouest et le Sud du pays. Par contre, la majeure partie du Centre, de l'Est et le Sud-Est connaîtraient des séquences sèches normales (de 7 à plus de 15 jours), par rapport à la moyenne de 1991-2020. Enfin, il est probable que les séquences sèches de courte durée soient observées sur toute la bande sahélienne et une partie de la zone soudano sahélienne du pays en période de fleuraison des cultures. Les zones concernées sont le Lac, le Kanem, le Bar el Gazal, le Batha, le Wadi Fira,le Ouaddaï, le Sila, le Salamat, le nord du Guéra et la Tandjilé.





