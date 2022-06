Tchad : le calvaire continue pour les orphelins du régime Habré

Les proches des victimes ont toutes ces atrocités dans leur âme, souligne Outmane Moussa, représentant du réseau des victimes. En se recueillant devant les cercueils des restes de deux victimes, la représentante des veuves rappelle que le régime de l'ex-président Hissein Habré a commis des viols, des massacres et des tortures.



Les familles de deux victimes, Duimokabaye Nodjigoto et Alifa Taï Baye Sam ainsi que les orphelins, demandent la justice. Les orphelins quant à eux ont brandi une banderole avec un message : "le président de l'Union Africaine Macky Sall et le président du Conseil militaire de transition, à quand l'indemnisation des orphelins ?"



Malgré la décision de justice et la condamnation pécuniaire, les victimes du régime de Hissein Habré n'ont pas été dédommagées à ce jour.