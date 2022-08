Tchad : le camp de Yaya Dillo dénonce un "acharnement politico-judiciaire"

Un bras de fer judiciaire est actuellement en cours. Le camp de Yaya Dillo a dénoncé ce 27 août un "acharnement politico-judiciaire depuis le déclenchement de la dynamique de contestation du simulacre de transition". Yaya Dillo a finalement décidé de ne pas tenir sa conférence de presse "par respect à la justice".



Le 22 août 2022, le président du Tribunal de grande instance de N’Djamena, Mahamat Saleh Adoum Dabara, a ordonné à Yaya Dillo la cessation de toute activité au nom du PSF. Le juge estime que Yaya Dillo continue d’agir au nom du parti alors qu’il n’a pas la qualité pour le faire. Il affirme également que Yaya Dillo n’a pas répondu à un formalisme obligatoire et a même opposé un refus catégorique : se rendre à la police pour l’enquête de moralité.



"Les arguments avancés sont fallacieux", répond le camp de Yaya Dillo.



Le camp de Yaya Dillo a introduit une demande de cessation de troubles à la justice afin que le camp de Dinamou Daram cesse d'agir au nom du parti. La partie adverse a fait opposition et a également introduit une requête en cessation d'activités. L'affaire est en cours à la justice.



"Le président Yaya Dillo a choisi de se taire puisque l'ordonnance le vise personnellement et la justice montre des signes de collaboration. Nous avons fait opposition à leur ordonnance pour que le juge se rétracte", assure son camp.



Tensions entre Yaya Dillo et Dinamou Daram



Yaya Dillo et son ancien vice-président Dinamou Daram se sont séparés il y a quelques mois après des accusations de trahison. Désormais, chacun revendique la présidence du parti : Yaya Dillo a pris une décision supprimant le poste de vice-président tandis que Dinamou Daram s’est réuni avec le bureau exécutif pour destituer Yaya Dillo.