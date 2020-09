Tchad : le campus universitaire de Toukra nettoyé par des jeunes

N'Djamena - Le ministère de la Jeunesse et des Sports, accompagné des corporations des jeunes, a réalisé samedi une opération d'assainissement au campus universitaire de Toukra.



Le ministre et les corporations de jeunes "ont voulu aujourd'hui continuer cette action et surtout oeuvrer de jour en jour pour une jeunesse consciente, une jeunesse qui non seulement demande mais aussi s'approprie", a indiqué le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian.