Tchad : le canal du 3ème arrondissement d'Abéché obstrué par les citoyens

Situé au centre de la ville d'Abéché, de surcroît dans un quartier administratif, le canal du troisième arrondissement est bouché par la population environnante, à cause du manque de poubelles. Les ménagères envoient déposer nuitamment les ordures dans le canal qui permet d'évacuer les eaux vers le lit des cours d’eau. Quelques fois, ce sont elles-mêmes qui sortent déposer ces ordures.



Pourtant, la mairie a procédé au curage de tous les ordures et du sable qui empêchaient la circulation des eaux pluviales des canaux, et ce avant l'arrivée de la saison pluvieuse. La ville d'Abéché n'a jamais été comme les autres villes du pays où l'on constate des inondations partout dans les quartiers, mais avec cette allure où l'incivisme de la population est grandissant, le danger d'inondation peut guetter cette cité capitale du Ouaddaï. Certains habitants du quartier affirment que c'est l'absence de poubelles qui pousse certains citoyens à y déposer les ordures. Ils demandent à la mairie de penser à faire un dépotoir ou de construire un bac à ordures.



Malgré les efforts que la commune d'Abéché est en train de faire, il y a des quartiers qui ne sont pas bien structurés et qui souffrent en cette période, en raison de l’incivisme caractérisé, car ces quartiers ont des ruelles qui ne permettent pas la circulation des eaux. Ainsi donc, la population doit prendre conscience et relever le défi de la salubrité, car la mairie seule ne peut pas faire le travail.