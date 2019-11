Tchad : le carburant et le gaz interdits au sein des marchés (mairie de N'Djamena)

Le maire de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, a donné lundi un ultimatum de 15 jours pour "retirer immédiatement" le carburant et le gaz qui sont commercialisés à l'intérieur des marchés de la capitale, y compris ceux servant à faire fonctionner des moulins, au lendemain d'un violent incendie qui a ravagé le marché de Dembé.



"Je reviens une fois de plus pour dire aux commerçants des différents marchés de la capitale que la commercialisation du carburant et du gaz est strictement interdite à l'intérieur des marchés, y compris les moulins. Ils doivent les retirer immédiatement sous 15 jours", a expliqué Saleh Abdelaziz Damane.



"Tous ceux qui s'adonnent à ce commerce doivent cesser immédiatement", a ajouté le maire.



Une mission de contrôle sera diligentée dans les différents marchés pour procéder aux saisies de ces différents produits inflammables.



Le maire a également exprimé sa compassion "avec les propriétaires des boutiques atteints par cet incendie."