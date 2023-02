Tchad : le carburant se fait de plus en plus rare à Ati

Malgré les quatre grandes stations-service de la ville, il n'y a aucune station qui propose du carburant et toutes sont fermées depuis trois jours. Les habitants, que ce soient des conducteurs de véhicules, de motos ou de rakchas, cherchent désespérément du carburant, mais sans succès. Les engins sont garés en attendant des nouvelles sur la disponibilité du carburant.



Les causes de la pénurie restent inconnues, les propriétaires de stations-service et les automobilistes ne sont pas en mesure de les expliquer. Cependant, cela impacte déjà sur les activités économiques et les déplacements quotidiens dans la ville. Les habitants d'Ati espèrent une résolution rapide de la situation pour pouvoir reprendre leur vie normale.