Tchad : le centre Tachadia forme 150 jeunes démunis en haute couture

Le centre Tachadia forme 150 jeunes démunis de la ville de N'Djamena en haute couture. La cérémonie de lancement a eu lieu au siège du centre à Farcha dans le 1er arrondissement.



Le secrétaire exécutif du comité national pour l'éducation et la formation en liaison avec l'emploi (CONEFE), Harba Khamis, explique que le processus de formation des jeunes en haute couture a été enclenché en septembre dernier à la demande du centre de haute couture Tachadia, en partenariat avec le FONAPE.



300 jeunes ont passé une sélection en prélude de cette formation. À l'issue de l'entretien de sélection, 150 jeunes ont été retenus et répartis dans différents niveaux : 40 jeunes au niveau 1 ; 50 jeunes au niveau 2 et 60 jeunes au niveau 3.



Harba Khamis affirme que cette démarche permet de créer des emplois ou de l'auto-emploi à un nombre important des jeunes. Il exhorte tous les acteurs à plus d'engagement en apportant leur précieuse pierre à la construction de cet édifice afin de mettre sur le marché de l'emploi des jeunes hautement qualifiés.



La directrice du centre, Padja Arlette, relève que Tachadia fait partie des objectifs principaux de la Fondation Grand Coeur, celui d'être toujours aux côtés de la jeunesse.



La formation des 150 jeunes amoureux de la mode est financée par le FONAPE.



"À vous chers élèves, le centre Tachadia n'est pas un lieu de loisirs ni de distraction, je vous exhorte à vous y inscrire sans détours et être assidus dans l'exécution des tâches qui vous seront confiées car il y va de votre avenir et de l'avenir de notre pays tout entier", ajoute Padja Arlette.



Elle demande aux enseignants du centre d'être assidus et rigoureux afin de définir les objectifs à atteindre pour ainsi évaluer les résultats et tirer les leçons de l'expérience qui leur permettra d'évoluer, tout en s'améliorant constamment.