Tchad : le centre de délivrance de permis de conduire et carte grise biométrique est opérationnel

N'Djamena - L'Agence nationale des titres sécurisés (ANATS) a lancé lundi 10 août les activités du centre national de délivrance de permis de conduire et de carte grise biométrique.



“Le centre est prêt. Il peut dès maintenant délivrer d’autres documents en plus des passeports, cartes d’identité, etc’’, rassure le directeur général de l'ANATS, Mahamat Oumar Kessou.



Il demande par conséquent à ses employés de se mettre au travail pour donner satisfaction aux usagers.



Le directeur rassure par ailleurs que les documents sont de meilleure qualité et que le prix est à la portée de tous.



Il est à retenir qu’en sus du centre principal implanté à N’Djaména, sept autres centres sont implantés en province.