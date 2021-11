Tchad : le centre de langue Hapinness honoré par l'ambassade des USA.

Le centre americain Hapinness a reçu un témoignage de reconnaissances à travers une lettre officielle de l'ambassade des Etats Unis d'Amérique au Tchad. La lettre a été adressée au directeur général du centre américain Hapinness, aux enseignants et étudiant(e)s.



Récemment, des diplomates américains ont visité le centre d'apprentissage de la langue anglaise à N'Djamena qui s'est fait une réputation pour ses méthodes intuitives et efficaces.



"Le staff dirigeant a été honoré a travers une reconnaissance solennelle pour ses différentes actions depuis plusieurs années, de promotion, d'apprentissage de la langue anglaise et de la vulgarisation des cultures et civilisations américaine en République du Tchad", se félicite le centre Hapinness.