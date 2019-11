Tchad : le centre de santé de Ndjamena Borno allègera la souffrance de milliers de personnes

Le gouverneur de la province du Chari Baguirmi, Aboubakar Djibrine Aboubakar, a visité mercredi 27 novembre 2019, lors du lancement de la journée internationale de lutte contre la poliomyélite, le centre de santé en phase de finition de Ndjamena Borno, une localité située à 10 km de Ligna et 15 km de la ville de Ndjamena.



La construction de ce centre de santé est entièrement réalisé par l’association locale dénommée « TCHESSA », à hauteur de 8.500.000 Francs CFA. Il permettra d'alléger la souffrance de 3500 habitants du village de N'Djamena Borno et d’autres villages environnants.



La construction du centre de santé est presque terminé mais il reste l’équipement matériel pour son opérationnalisation. Ce centre de santé dispose d’une salle de soin, d’une salle d’accouchement, d’une pharmacie et du bureau de médecin. Une tente a également été construite pour hospitaliser des patients pour les cas d’urgence.



Le gouverneur de la province du Chari Baguirmi, Aboubakar Djibrine Aboubakar se dit fier de la construction d’un centre de santé réalisé sur les fonds propres de l’association « Tchessa » pour aider la population à se faire soigner sur place.



Pour sa part, le président de l’association « Tchessa », Ali Moustapha Kidir se dit particulièrement honoré par la visite du gouverneur, profitant de la journée de la lutte contre la poliomyélite. Il lui a exprimé toute sa reconnaissance.



« Nous avons construit ce centre de santé pour alléger la souffrance conformément à la politique et l’orientation du président, Idriss Deby Itno dans le domaine de la santé », a dit le président de l’association « Tchessa », Ali Moustapha Kidir.



L’association « Tchessa » a été créée le 14 mars 2017 dans le but entre autres d’alléger la souffrance de la population, de lutter contre le tribalisme, de développer le Chari Baguirmi et de valoriser la culture.