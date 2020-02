Tchad : le centre des titres sécurisés de Moundou peine à démarrer

Lancé officiellement le 23 janvier 2020 par les autorités provinciales, le centre de délivrance des titres sécurisés de Moundou peine à démarrer les opérations d’enrôlement. Au lancement, le chef de centre a affirmé que les opérations d’enrôlements devaient commencer dès le lendemain.



De nombreuses personnes venues des provinces voisines et des recoins de la province du Logone Occidental ont pris d’assaut la cour du centre de délivrance des titres sécurisés très tôt au lendemain du lancement, pour se faire délivrer des cartes d’identités pour la plupart.



Ils ont malheureusement été déçus car, rien n’a véritablement commencé malgré l’installation des machines et la présence du personnel. Les demandeurs sont rentrés déçus.



Interrogé, le chef du centre explique que quelques manquements sont à déplorer du point de vue technique. De plus, il attendrait un renfort de personnel qui devrait venir de N’Djamena avant de pouvoir commencer les enrôlements.



« Quand on n'est pas prêt, il ne vaut pas la peine de faire semblant », a lancé un citoyen tout furieux.



​Un autre estime ne pas être étonné puisqu’au Tchad, "c’est toujours pareil". Selon lui, "à peine on initie une chose, elle s’arrête."



Depuis lors, les citoyens attendent que les enrôlements démarrent pour aller se faire délivrer les titres sécurisés. Certains perdent déjà espoir après l'arrêt momentané de la délivrance des cartes d'identité dans les centres de N'Djamena.