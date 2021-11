Tchad : le championnat de volleyball lancé à Abéché

La cérémonie a eu lieu en présence du 3ème adjoint au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, et d'autres invités venus pour la circonstance.



Donnant le coup d'envoi du tournoi, le délégué provincial de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï, Oumar Ousmane Tabit, a affirmé que cette discipline sportive est encore peu méconnu du grand public au Ouaddaï.



Pour lui, il faut que les chefs d'établissements scolaires puissent inciter les élèves à s'intéresser davantage au volleyball. Il a ensuite exhorté les équipes engagées à privilégier l'esprit de faireplay pour que le tournoi se déroule dans de bonnes conditions afin que le volleyball retrouve ses lettres de noblesse au Ouaddaï.



Le championnat regroupe quatre équipes qui sont : Fc ASER , AIGLE, Les INVINCIBLES et As Mairie.