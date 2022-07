Tchad : le championnat national manque de dispositif sécuritaire adéquat

Alors qu’il réunit des équipes venant des différentes localités du Tchad, le championnat national est malheureusement sans mesures de sécurité adéquates, pour protéger les joueurs, malgré la présence d’un dispositif à chaque rencontre.



En effet, ce championnat national est loin d'avoir une dimension nationale, en raison du fait que les joueurs sont exposés à tout. Quand l'arbitre siffle la fin du match, la pelouse est envahie par les femmes et les enfants.



Le football est un sport qui rassemble beaucoup de passionnés, créant une ambiance très festive. Comme dans tout événement, les manifestations sportives sont sujettes à des débordements. Il est donc important d'anticiper, et la question de la sécurité des joueurs s'avère très primordiale.



Mais ce n'est pas le cas dans ce championnat dit national, avec la présence de quelques agents municipaux et policiers incapables d'assurer leur sécurité à eux-mêmes, face à un public irrespectueux. Pourtant, la mission des agents de sécurité est de maîtriser les débordements du public depuis les gradins.



Sur la base des règlements du football, les fauteurs de troubles risquent une amende et une interdiction d’entrer au stade. C'est avec cela que les supporters peuvent retrouver le bon chemin des stades. Le plus important à comprendre est que la sécurité des joueurs doit commencer dès leur lieu d'hébergement, jusqu'à leur arrivée sur le lieu de la rencontre, et même après le départ du stade.



Pourtant, il est déplorable de constater que les joueurs sont abandonnés à eux-mêmes. Ne dit-on pas que prévenir vaut mieux que guérir ? Car les stades Paris Congo et Diguel Riad, n'ont pas de clôtures près de la pelouse. Plus grave encore, l'accès aux stades s’effectue sans fouilles. En réalité, le championnat national manque d'organisation, et ressemble plutôt à un tournoi inter-quartiers.



Face à cette situation, les organisateurs sont interpellés, car les matchs de football nécessitent une discipline des supporters. Pour assister à un match, les supporters doivent avoir un esprit de respect, de tolérance et de fair-play. Faute de cela, il n’y a plus un sens à la fête sportive.