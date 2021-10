Tchad : le chantre Thomas Djassinanle annonce l’album "Ma Mta Kem"

L’artiste chantre Thomas Djassinanle, son manager Adera Nzapayeke ainsi que son chargé de communication ont annoncé ce 29 octobre la sortie d’un nouvel album, lors d’un point de presse dans la salle de conférence du centre épiscopale de N’Djamena.



« Ma MTA KEM » est le titre du nouvel album. En langue maternelle, cela signifie : « moi, je crois ».



L’album compte au total neuf titres consacrés aux chants religieux. L’auteur explique que « cet album ne porte pas seulement des messages aux croyants mais essaye d’amener aussi les autres (non croyants) à ne pas avoir honte de dire qu’on croit en Dieu et à déclarer officiellement leur foi car quel que soit leur philosophie de la chose, Dieu existe ».





Pour découvrir l’album en question et acheter un CD, un concert sera organisé dimanche 31 octobre 2021 au Radisson Blu de N’Djamena par le Chantre, en appui avec la maison de communication VIA. L’entrée est à 5000 FCFA en VIP et 2000 FCFA pour le public.



À travers cette œuvre, l’auteur ne vise pas l’argent mais la gloire et la bénédiction de Dieu. C’est pourquoi l’album est dédié à monseigneur Edmond DJITANGAR.



La découverte de cet album n’est pas seulement pour les chrétiens (croyants) mais concerne aussi les non croyants. Le CD sera disponible à 2000 FCFA en disque ou en numérique pour tous.



Thomas Djassinanle justifie le choix du Radisson Blu pour le concert car c’est un milieu qui peut mobiliser tout le monde, les croyants et les non croyants en Dieu.