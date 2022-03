Tchad : le chef d’état-major de l’armée de terre française à N’Djamena

Le général d’armée Pierre Schill, Chef d’État-Major de l’Armée de Terre a effectué un déplacement au Tchad, informe l’ambassade de France.



Le général Pierre Schill a pu s’entretenir avec son homologue, le chef d’État-major de l’armée de terre et le chef d’Etat-Major des Armées tchadienne.



« Les questions de la coopération dans le domaine de la formation ont été au cœur des échanges. Les coopérants militaires français comme les chefs des Détachements d’Instruction Opérationnelle ont pu partager leur expérience avec Le CEMAT français », précise l’ambassade de France.



Une visite sur le terrain a permis au général de saluer le travail réalisé par les soldats tchadiens et les formateurs des Éléments français au Gabon dans les domaines du tir de combat et de la préparation opérationnelle des groupes mortier, avant leur prochaine projection au sein de la Minusma.