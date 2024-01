Tchad : le chef d'état-major général des armées rassure la nation sur la sécurité aux frontières

Le général Abakar Abdelkerim Daoud a commencé par saluer la mémoire du feu Maréchal du Tchad IDRISS DEBY ITNO, fondateur de cette tradition de la fête des Armées, qui vise à créer une communion entre les militaires et les citoyens. Il a également rendu hommage à tous les frères d'armes tombés au combat en 2023.



Le Chef d'État-Major Général des Armées a évoqué l'importance du dialogue national inclusif et souverain en cours au Tchad, soulignant que les forces de défense et de sécurité sont disponibles pour assurer la sécurité du processus.



Il a ensuite présenté un aperçu de la situation sécuritaire dans différentes régions du pays, mettant en avant le rôle des forces de défense et de sécurité dans la sécurisation du territoire, notamment à l'Est, à l'Ouest, au Nord et au Sud.



Le général Abakar Abdelkerim Daoud a également souligné les réalisations de l'armée en matière de formation et de recyclage des forces, montrant ainsi la volonté des autorités militaires d'avoir une armée bien entraînée et professionnelle.



Il a salué les enfants de troupe, soulignant leur importance en tant que futurs cadres supérieurs du pays, et a remercié les partenaires pour leur soutien.



Le général Abakar Abdelkerim Daoud a également évoqué le retour en toute sécurité du contingent tchadien déployé au Mali dans le cadre de la MINUSMA, soulignant leur loyauté et leur engagement.