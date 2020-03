Tchad : le chef de canton Arabe Mahrié suspendu pour "incitation aux troubles"

Rupture avec le Sultanat



Au quartier Al-Amiria d'Abéché, les chefs des tribus arabes se sont réunis en concertation ce samedi pour étudier les modalités de la rupture avec le nouveau sultan du Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahdi.



Le point le plus important débattu et non des moindres est celui des recettes des marchés de bétail dans l'ensemble de la province.



Cette question est plus que jamais fondamentale pour la survie du Sultanat, si bien qu'à chaque tête de bétail vendue, une valeur de 15% est versée au Sultanat.



La province du Ouaddaï a un cheptel numériquement important dont l'essentiel revient aux arabes.