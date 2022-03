Tchad : le chef de canton Dadjo Sud fait construire un collège, une mosquée et un Palais à Bardangal

Le chef de canton Dadjo Sud, général Abdoulaye issakha Sarwa, initiateur du projet, a indiqué que sa communauté entend relever les défis dans le cadre du développement.



La déléguée à l'éducation nationale du Guera, Halime Djadi, s'est réjouit de cette initiative et a appelé les partenaires éducatifs à emboîter le pas afin d'atteindre les objectifs fixés.



Le gouverneur de la province du Guera, Sougour Mahamat Galma, a pour sa part salué l'initiative de la communauté Dabra et de son chef de canton, Abdoulaye Issakha Sarwa pour la construction qui offrira aux fils et filles de ce canton un cadre adéquat d'étude en tant que facteur de réussite à tous les niveaux.



À l'issue de la cérémonie, l'association dénommée "Amicale des jeunes pour la solidarité l'entraide pour le développement" a remis des fournitures scolaires aux élèves du CEG et des écoles primaires de la localité.